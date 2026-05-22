Названы самые популярные у россиян направления на праздники в июне

LEGENDA Hotels: лидером туризма на праздники в июне стала Москва
Многие россияне планируют непродолжительные поездки по стране во время праздников в июне. Самыми востребованными направлениями у путешественников оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом газете «Известия» сообщили эксперты LEGENDA Hotels.

Специалисты подчеркнули, что главными причинами популярности этих направлений являются их богатая культурная программа, развитая туристическая инфраструктура и большой выбор жилья разной стоимости.

«Краснодарский край к этому времени уже находится в разгаре сезона, поэтому июньские праздники практически не создают дополнительного спроса для отелей — туристов там и с конца мая всегда достаточно много. В топе коротких поездок также находятся Нижний Новгород и Казань — города с насыщенной историей и компактными центрами, которые комфортно изучать за два-три дня», — подчеркнула коммерческий директор LEGENDA Hotels Марина Злобина.

При этом, по словам экспертов, стоимость короткого путешествия на три выходных дня значительно различается в зависимости от направления и спроса. В это время в Москве средняя стоимость одной ночи в отеле составляет около 8290 рублей, в Санкт-Петербурге сутки в отеле обойдутся туристам примерно в 12 070 рублей, за отдых в Казани в среднем придется заплатить 11 370 рублей, а ночь в отелях Нижнего Новгорода стоит около 10 950 рублей.

Специалисты также отметили, что портрет туриста на июньские праздники значительно различается в зависимости от направления. Семьи с детьми чаще отдают предпочтение Краснодарскому краю и Подмосковью, пары планируют поездки в Москву и Санкт-Петербург, а Нижний Новгород и Казань привлекают как семьи, так и пары.

Ранее спрос на курорты Черного моря вырос до 95%.

 
