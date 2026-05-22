Спрос на курорты Черного моря вырос до 95%

Спрос у россиян на курорты побережья Черного моря для летнего отдыха вырос до 95% по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис бронирования «Островок».

По его данным, наибольший рост спроса зафиксирован в Анапе (+95%), Витязево (+85%), Кабардинке (+63%), Геленджике (+41%) и Адлере (+40%). В сервисе бронирования «Островок» добавили, что также отмечен рост бронирований в Краснодаре на 25%.

Далее по популярности у отдыхающих следуют Сочи, Сириус, Эсто-Садок, Ейск и Дивноморское. По данным сервиса, спрос на направления Краснодарского края на предстоящее лето вырос на 4% в годовом выражении.

За прошедший год цены на проживание увеличились: в Анапе — на 17%, в Кабардинке — на 13%, в Геленджике — на 9%, в Сириусе — на 6%, в Сочи — на 1%. В пресс-службе «Островка» пояснили, что повышение связано с общим подорожанием товаров и услуг, а также с ростом расходов отелей на оплату труда. Средняя стоимость бронирования ночи в Краснодарском крае на лето составляет 6,7 тыс. рублей, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Для сравнения: подорожание в среднем по России составило 3%, до 6,55 тыс. рублей.

В марте в Роспотребнадзоре заявляли, что не видят рисков для отдыхающих на Черноморском побережье, пляжи которого пострадали от разлива мазута. По словам главы ведомства Анны Поповой, определенные угрозы в предстоящем летнем сезоне сохраняются только в зоне чрезвычайной ситуации, где все еще идут восстановительные работы, а остальные курортные территории безопасны для туристов.

