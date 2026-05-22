Россиянам рассказали, в каком случае собак можно приводить на пляж для людей

Илья Наймушин/РИА «Новости»

На организованных для людей пляжах нельзя находиться с собаками, однако в этом правиле есть одного исключение – ограничение не затрагивает собак-поводырей. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

Запрет на посещение пляжей с собаками специалисты объяснили санитарными нормами и требованиями обеспечить безопасные условия для всех отдыхающих.

«Если хозяин выгуливает питомца недалеко от пляжа, важно следить, чтобы животное не пересекало границу организованной зоны», — отметили эксперты Роскачества.

Приводить собак разрешается на дикие пляжи – животные могут спокойно плавать там, где действует запрет на купание для людей.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что фонтан, как и любой городской пруд — это стоячая вода, непригодная для купания людей и животных. По его словам, в таких водоемах размножается множество вредоносных организмов. Кроме того, купание в жару не поможет собаке охладиться, поскольку как только животное вылезает из водоема, влага начинает быстро испаряться с шерсти, создавая парниковый эффект, от которого питомцу становится только хуже.
Вместо этого эксперт посоветовал смачивать собаке лапы и нос, а также регулярно поить чистой водой.

Ветеринар ранее рассказала, чем собакам грозит купание в стоячей воде.

 
