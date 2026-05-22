Россиянам раскрыли главные качества для успешного отбора в космонавты

Кандидаты в космонавты проходят тщательный психологический отбор. Специалисты оценивают личность претендента, прогнозируют успешность обучения и так далее. В числе ключевых требований – обладание чувством юмора, стрессоустойчивостью и критичностью, отметила в беседе с RT ведущий психолог Центра подготовки космонавтов Жанна Шевченко.

По ее словам, психологический отбор обычно отсеивает 50% кандидатов, которые не соответствуют важным для космонавта качествам.

«Психологи изучают анкеты претендентов, наблюдают за кандидатами на других этапах отбора — на физкультуре, медицине, на экзамене, который проводит профессиональная комиссия, — пояснила Шевченко.

Она отметила, что космонавты должны обладать профессиональной мотивацией, психологической зрелостью, работоспособностью. Кроме того, они должны быть склонны к скрупулёзной монотонной деятельности. Важно, чтобы у них были такие качества, как надёжность операторской работы как в обычных, так и в сложных условиях, хорошие память, мышление и коммуникабельность, а также высокая критичность по отношению к себе.

Кандидаты в космонавты – это сильные, уравновешенные люди, хорошо обучаемые и обладающие чувством юмора. Уже на первом собеседовании психологи понимают, пройдет ли человек отбор, однако окончательный вердикт выносится по результатам комплексного тестирования, заключила специалист.

Исследователи до этого выяснили, что каждый пятый опрошенный студент (23%) попробовал бы пройти отбор в отряд космонавтов, если бы такой набор объявили среди всех желающих. Рассуждая о ключевых качествах космонавтов, участники опроса чаще всего называли психологическую устойчивость (35%), физическую выносливость и крепкое здоровье (34%), а также высокий интеллект и способность быстро учиться (23%).

Ранее «Роскосмос» объявил о первом отборе в космонавты с использованием ИИ.