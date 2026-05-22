Россиянам назвали причины формирования синдрома «хорошей девочки»

Психолог Тодорова: стремление быть удобным формируется из страха потерять любовь
Синдром «хорошей девочки» закладывается еще в детстве. Страх потерять любовь приводит к стремлению быть удобным человеком, которое остается и во взрослом возрасте. Об этом газете «Известия» рассказали клинический психолог и нейропсихолог Иляна Копылова и коррекционный педагог, детский и семейный психолог, консультант по детскому развитию и образованию Мария Тодорова.

По словам экспертов, синдром «хорошей девочки» начинает формироваться, если ребенка замечают только при выполнении требований взрослых. Копылова подчеркнула, что в таких случаях закрепляется связь между успехом и любовью родителей.

Специалисты подчеркнули, что причиной послушания и излишней аккуратности нередко становится страх сделать ошибку или потерять одобрение. Кроме того, на девочку может оказывать влияние пример матери, которая пытается угодить старшим родственникам. Однако такое поведение свойственно не только представительницам женского пола, но и высокочувствительным мальчикам.

Тодорова отметила, что подавление личности начинается в момент, когда ребенок перестает понимать собственные желания и начинает пытаться соответствовать ожиданиям окружающих.

«Один ребенок становится отличником, потому что научился понимать систему, видеть ее правила, ориентироваться в ней. Другой — потому что живет в постоянном страхе ошибки и пытается заслужить безопасность через идеальный результат», — объяснила психолог.

Во взрослом возрасте стремление быть удобным трансформируется в перфекционизм и потребность в постоянном подтверждении собственной ценности со стороны.

Невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская до этого говорила, что в некоторых случаях перепады настроения могут указывать на циклотимию. Это хроническое расстройство настроения способно привести к биполярному расстройству. По словам эксперта, человек с циклотимией на протяжении двух или более лет сталкивается с чередованием периодов эмоционального подъема и снижения настроения.

