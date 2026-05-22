В африканской стране протестующие подожгли центр лечения больных Эболой

CNN: в Конго протестующие подожгли центр лечения больных Эболой
В городе Рвампаре на востоке Демократической Республики (ДР) Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от Эболы молодого человека, тело которого им запретили выдавать.

После того как сотрудники органов здравоохранения отказали в доступе к телу, члены его семьи забросали учреждение различными предметами, из-за чего вспыхнул пожар, уничтоживший две больничные палатки.

Уточняется, что провинция Итури, в которой произошел инцидент, стала эпицентром вспышки нового штамма Эболы. Сотрудники органов здравоохранения предупреждают, что тела умерших могут быть заразными. Однако противовирусные правила противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе начались протесты.

Согласно последним данным властей ДР Конго, после начала вспышки Эболы в стране погибли как минимум 160 человек. В двух провинциях зафиксировали 671 предполагаемый случай заражения вирусом. По информации ООН, в соседней Уганде от вируса погиб один человек, еще один заразился.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Ранее русских туристов в Африке предупредили об угрозе заражения Эболой.

 
