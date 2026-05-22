Архитектор объяснил, почему женщины переплачивают за однокомнатные квартиры

Архитектор Кононенко: запросы женщин увеличивают стоимость ремонта квартиры
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Требования женщин к однокомнатным квартирам делают стоимость недвижимости заметно выше. Из-за планировочных решений разница между «женским» и «мужским» жильем одинаковой площади может достигать около 200-450 тысяч рублей. Об этом газете «Известия» рассказал главный архитектор ГК «Гранель» Константин Кононенко.

«Женщине чаще нужны гардеробная, закрытая кухня, постирочная, а иногда и второй санузел. Мужчины в однокомнатных квартирах проще относятся к евроформату — для них важнее локация и наличие паркинга», — объяснил специалист.

По его словам, дополнительные запросы значительно увеличивают стоимость ремонта и перепланировки жилья. В Москве следование «женскому» сценарию проживания может добавить примерно 10-20% ко всему бюджету.

Архитектор подчеркнул, что на вопрос сильно повлияло сокращение средней площади квартир. Разместить в небольшом пространстве закрытую кухню, отдельную гардеробную, систему хранения, а также оставить достаточное количество естественного света становится сложной задачей для специалистов.

Эксперт добавил, что самым дорогостоящим решением будет попытка адаптировать уже купленную квартиру с планировкой под новые потребности. Особенно затратными окажутся организация гардеробной, возведение перегородок и создание закрытой кухни. В результате итоговая экономия на покупке меньшего жилья зачастую полностью пропадает после перепланировки.

Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава до этого рассказала «Газете.Ru», что привлечение дизайнеров к интерьерным преображениям является разумной инвестицией, поскольку эксперты замечают «слепые зоны». Она объяснила, что специалист подходит к процессу аналитически: оценивает эргономику, учитывает естественный свет, перемещения домочадцев и даже психологическое воздействие цветов.

Ранее в Госдуме предложили защитить покупателей жилья от потери квартир.

 
