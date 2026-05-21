В Госдуме предложили защитить покупателей жилья от потери квартир

Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными — продавец сможет вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд РФ, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев.

Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке.

Аналогичные изменения предлагается внести и в закон «О государственной регистрации недвижимости», чтобы закрепить эту норму на практике.

Авторы инициативы указали, что сейчас суды нередко признают сделки недействительными, если продавец действовал под давлением, обманом или не осознавал своих действий. При этом деньги к моменту суда уже могут быть потрачены, и добросовестные покупатели, в том числе семьи с детьми и ипотекой, остаются одновременно без квартиры и без средств.

Гусев заявил РИА Новости, что люди должны быть уверены: купленное жилье не отнимут спустя годы из-за обстоятельств, на которые они не могли повлиять. По его словам, государство обязано защищать добросовестных участников сделок и обеспечивать баланс интересов сторон.

Нилов, в свою очередь, отметил, что особое внимание сейчас нужно уделить безопасности сделок на вторичном рынке жилья. Он сообщил, что депутаты подготовили целый пакет инициатив с поправками в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Перед внесением документов в Госдуму парламентарии намерены получить отзывы и предложения от профильных ведомств.

