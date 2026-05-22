В Белграде прошел многотысячный крестный ход с поясом Пресвятой Богородицы с Афона

В центре Белграда несколько тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь праздника Вознесения Христова. Об этом сообщил ТАСС.

Верующие вместе с патриархом Сербским Порфирием сопровождали перенос Пояса Пресвятой Богородицы в Храм Святого Саввы. Святыню пронесли по улицам сербской столицы от храма Вознесения Господня до собора Святого Саввы. В храме реликвия будет находиться до 29 мая.

Пояс Пресвятой Богородицы прибыл в Сербию накануне. Его доставил игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем. В аэропорту святыню встречали патриарх Порфирий и президент Сербии Александр Вучич.

Согласно церковному преданию, Пояс принадлежал Пресвятой Деве. Считается, что на Афон его передал сербский князь Лазарь. До этого реликвия находилась у болгарских правителей и византийских императоров.

В 2011 году часть Пояса Богородицы из Ватопедского монастыря уже привозили в Россию. Тогда святыня посетила 14 городов, а поклониться ей пришли более 3 млн паломников.

Храм Святого Саввы считается одним из крупнейших православных соборов мира. В оформлении его внутреннего убранства участвовали российские специалисты. Собор освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы. По преданию, храм решили построить на месте, где в 1594 году турки сожгли его мощи.

