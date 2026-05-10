Неизвестный похитил пожертвования из храма в Петербурге на глазах у прихожан

В Петербурге вор похитил из храма пожертвования, попав на видео

В Санкт‑Петербурге неизвестный похитил ящик с пожертвованиями из Свято‑Троицкого храма в День Победы. Об этом рассказал 78.ru дьякон Никита Евграфов.

Инцидент произошел 9 мая, когда прихожане и служители храма ушли в трапезную на обед после праздничной службы и крестного хода. В это время одному из сотрудников поступил звонок о подозрительном мужчине, которого ранее в приходе не видели.

Тогда служители сделали незнакомцу замечание, но он не отреагировал, а затем начал разбирать конструкцию ящика для пожертвований прямо на глазах у прихожан.

Вытащив емкость с деньгами, вор скрылся. Настоятель обратился в полицию, стражи порядка осмотрели место происшествия, зафиксировали следы и сняли отпечатки пальцев. Личность злоумышленника устанавливается.

