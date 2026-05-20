Стало известно, сколько стоит самая дешевая окрошка

«X5 Клуб»: самая дешевая окрошка в 2026 году стоит 87 рублей

Самая бюджетная окрошка в 2026 году стоит 87 рублей в среднем. Речь идет о классической основе с добавлением свежих огурцов, вареной колбасы, кваса и заправки по вкусу — сметаны, майонеза или горчицы, рассказали «Газете.Ru» аналитики программы лояльности «X5 Клуб».

За основу расчета аналитики взяли стандартный рецепт окрошки — вареный картофель, редис, зеленый лук, яйца. Далее аналитики подсчитали стоимость ингредиентов в соответствии с популярными вариациями летнего супа.

По оценке аналитиков, квас для одной порции окрошки стоит 34 рубля в среднем, кефир — 38 рублей, свежие огурцы — 4 рубля, соленые огурцы — 15 рублей, вареная колбаса — 17 рублей, говядина — 24 рубля, говяжий язык — 52 рубля, сметана — 4 рубля, майонез — 4 рубля, горчица — 4 рубля. Итого — 87 рублей.

По словам врача-гастроэнтеролога «СМ-Клиники» Анастасии Гостроус, окрошка полезна для кишечника. Врач пояснила, что для «ленивого» кишечника иногда полезны прохладные блюда, например свекольник или окрошка, поскольку холод может усиливать моторику кишечника.

