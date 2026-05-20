Стало известно, сколько стоит самая дешевая окрошка

Самая бюджетная окрошка в 2026 году стоит 87 рублей в среднем. Речь идет о классической основе с добавлением свежих огурцов, вареной колбасы, кваса и заправки по вкусу — сметаны, майонеза или горчицы, рассказали «Газете.Ru» аналитики программы лояльности «X5 Клуб».

За основу расчета аналитики взяли стандартный рецепт окрошки — вареный картофель, редис, зеленый лук, яйца. Далее аналитики подсчитали стоимость ингредиентов в соответствии с популярными вариациями летнего супа.

По оценке аналитиков, квас для одной порции окрошки стоит 34 рубля в среднем, кефир — 38 рублей, свежие огурцы — 4 рубля, соленые огурцы — 15 рублей, вареная колбаса — 17 рублей, говядина — 24 рубля, говяжий язык — 52 рубля, сметана — 4 рубля, майонез — 4 рубля, горчица — 4 рубля. Итого — 87 рублей.

По словам врача-гастроэнтеролога «СМ-Клиники» Анастасии Гостроус, окрошка полезна для кишечника. Врач пояснила, что для «ленивого» кишечника иногда полезны прохладные блюда, например свекольник или окрошка, поскольку холод может усиливать моторику кишечника.

Ранее россиян призвали отказаться от ПП-продуктов при похудении, чтобы не попасть в ловушку.

 
