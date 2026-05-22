В столице Венесуэлы проведут учения по эвакуации американского посольства

Учения по эвакуации посольства США пройдут в венесуэльской столице по просьбе американской стороны 23 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Ивана Хиля Пинто.

По его словам, в субботу состоятся учения по эвакуации на случай возможных чрезвычайных медицинских ситуаций или стихийных бедствий в рамках стандартных протоколов по обеспечению безопасности и дипломатической защиты.

Министр добавил, что два самолета планируют совершить полеты над Каракасом, а после приземляться на территории американского посольства.

США 30 марта официально возобновили работу своего посольства в Венесуэле.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее Мадуро передал сторонникам послание из американской тюрьмы.