Россиянка поверила в «арест» сбережений и отдала мошенникам 6,6 млн рублей

В Волгодонске 19-летняя девушка позволила мошенникам себя запугать и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Все началось в апреле, когда девушке позвонил незнакомец, который сообщил, что ей якобы положена адресная помощь. Под этим предлогом у горожанки выманили номер СНИЛС — сразу после этого с ней на связь вышел «силовик». Злоумышленник убедил жертву, что ее деньги якобы переводятся в недружественное государство и ей грозит за это уголовная ответственность.

Затем на связь с девушкой вышла псевдосотрудница финансовой организации. Она убедила горожанку, что накопления срочно нужно обналичить и передать «надежному человеку». В банке девушка соврала, что средства нужны на покупку автомобиля. Выполняя инструкции аферистов, она отправилась в Москву, чтобы встретиться с курьером.

Прибыв на место, она передала 6,6 млн рублей наличными сообщнику преступников, назвавшему кодовое слово «пингвин». Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее обманутая мошенниками женщина прилетела из Сочи в Москву, чтобы отдать 11 млн рублей.

 
