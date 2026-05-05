Обманутая мошенниками женщина прилетела из Сочи в Москву, чтобы отдать 11 млн рублей

Жительница Сочи прилетела в Москву, чтобы передать 11 млн рублей пособнику мошенников. Об этом сообщили в столичном УМВД.

По данным полиции, злоумышленники позвонили 41-летней сочинке и, представившись работниками государственных органов, выманили у нее личные данные, после чего стали угрожать ответственностью за «финансирование противоправной деятельности».

Введенная в заблуждение жертва обналичила деньги в местном банке, прилетела в Москву и на Пресненской набережной передала наличные незнакомцу, назвавшему кодовое слово. Им оказался 28-летний житель Омской области.

Подозреваемый за вознаграждение забрал сумку, конвертировал рубли в криптовалюту и отправил кураторам. «Дроппера» уже взяли под стражу. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Башкирии женщина не поверила сотрудникам банка и лишилась 8,7 млн рублей.

 
