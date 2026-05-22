Москвич пошел судиться из-за туалетной бумаги с ликом Ярослава Мудрого

В Москве мужчина подал в суд из-за туалетной бумаги с ликом Ярослава Мудрого, чтобы отсудить один рубль. Об этом со ссылкой на истца сообщает mk.ru.

Мужчина подал заявление в Пресненский суд из-за туалетной бумаги с изображением купюр номиналом в тысячу рублей, которая продается на одном из маркетплейсов. На банкноте изображен памятник Ярославу Мудрому, причисленному к лику святых, а на обороте — храм Иоанна Предтечи. По мнению заявителя, продавец фактически предлагает покупателям «подтереться» святыней.

По словам мужчины, его вера определяет моральные принципы и образ жизни. Существование такого товара, который, по его мнению, насмехается над его ценностями, причинила ему эмоциональную боль.

Он просит признать продажу товара незаконной и взыскать в свою пользу один рубль в качестве моральной компенсации. Представитель маркетплейса на первое заседание 21 мая не явился.

