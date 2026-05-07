Турист подал в суд из-за занятого полотенцем шезлонга на курорте и получил компенсацию

Турист отсудил почти €1000 из-за войны за лежаки во время отпуска в Греции

Турист из Германии получил компенсацию после того, как не смог занять шезлонг в отеле на греческом острове Кос. Об этом пишет «Би-би-си».

В 2024 году мужчина с семьей отправился в Грецию, заплатив за путевку около €7186, но затем столкнулся с тем, что свободных лежаков нет. Хотя курорт формально запрещал их длительное резервирование, другие туристы оставляли на шезлонгах полотенца.

Мужчина рассказал, что тратил по 20 минут в день на то, чтобы найти свободное место, несмотря на то, что просыпался в 06:00. Немец подал в суд на туроператора, заявив, что из‑за «войны за лежаки» отдых был испорчен, а его детям приходилось сидеть на полу.

Окружной суд Ганновера согласился, что неработающая система бронирования шезлонгов является существенно повлияла на впечатление от курорта, и посчитал, что стоимость поездки должна быть снижена примерно на 15% за дни, когда лежаки были непригодны для использования.

Суд отметил, что туроператор не обеспечил соблюдение правил и вовремя не вмешался в ситуацию, и обязал его выплатить в пользу туриста компенсацию в размере €986 (более 86 тыс. рублей).

