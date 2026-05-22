Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале на платформе «Макс».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Днем 21 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в ярославском аэропорту Туношна.

В этот же день в 07:16 мск свою работу приостановил калужский аэропорт Грабцево.

В Минобороны ранее сообщили, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили над девятью российскими регионами и Каспийским морем 121 украинский беспилотник.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Республикой Калмыкия и Крымом.

Ранее в Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели из-за атак БПЛА.