Россиянам рассказали, как часто нужно дезинфицировать телефон и клавиатуру

Бактерии и вирусы с рук постоянно попадают на поверхности смартфонов, пультов и клавиатур вместе с потом и кожным салом. О том, как часто нужно дезинфицировать эти поверхности, «Газете.Ru» рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

«Вместе с микроскопическими частицами кожи и пыли в технологические отверстия и щели различных приборов и гаджетов попадают микроорганизмы. Они образуют плотную биопленку, которая снижает доступ кислорода и дезинфицирующих средств, поэтому обычное протирание салфеткой или тканью удаляет только внешний слой этой микробной структуры», — объяснила она.

Контакт с загрязненной поверхностью переносит микроорганизмы обратно на кожу. При попадании на слизистые оболочки бактерии и вирусы сохраняются дольше, так как влажность и температура тканей создают оптимальные условия для их выживания и размножения. Это может ускорить развитие инфекционного процесса, особенно при ослабленном местном иммунитете.

«Скорость образования биопленки зависит от частоты контакта и количества органических остатков. Смартфон, который постоянно находится в руках, формирует заметную микробную пленку уже за сутки, поэтому его следует обрабатывать ежедневно. Пульт или клавиатуру при умеренном использовании достаточно очищать 2–3 раза в неделю, но пропуск на недели не рекомендуется — биопленка становится плотнее и хуже удаляется», — заявила эксперт.

Для дезинфекции используют мягкие салфетки или ткани, слегка смоченные в 70%-ном изопропиловом спирте или специализированных антисептических растворах для электроники. Экран смартфона можно протирать мягкой микрофиброй, избегая сильного давления, чтобы не повредить покрытие. Мембранные кнопки пульта и клавиатуры очищают салфеткой, аккуратно проводя между кнопками и в щелях.

«Не стоит применять абразивные материалы или обильно смачивать поверхность — избыточная влага может попасть внутрь устройства и повредить электронные компоненты. Особое внимание нужно уделять щелям, отверстиям и пространствам между кнопками, где биопленка удерживается особенно прочно», — сказала эксперт.

