Стоматолог рассказал, как по цвету зубного налета понять, есть ли проблемы с желудком

Врач Лысенков: плотный белый или серый зубной налет могут говорить о гастрите

Проблемы с желудком и другими органами ЖКТ могут отражаться не только на самочувствии, но и на состоянии полости рта. В частности, изменение цвета и плотности зубного налета иногда становится одним из косвенных признаков нарушений пищеварения. Об этом «Газете.Ru» рассказал cтоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По словам специалиста, многие воспринимают зубной налет исключительно как проблему гигиены полости рта, однако в некоторых случаях его цвет и характер действительно могут косвенно указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

«При этом важно понимать: по одному только оттенку налета поставить диагноз невозможно, но определенные изменения могут стать поводом обратить внимание на состояние здоровья и пройти обследование», — подчеркнул врач.

Он отметил, что в норме мягкий зубной налет имеет светлый или слегка желтоватый оттенок и появляется у большинства людей в течение дня. Однако если налет становится плотным, быстро образуется повторно, меняет цвет или сопровождается неприятным запахом изо рта, это уже может говорить не только о недостаточной гигиене, но и о внутренних проблемах.

«Например, плотный белый или сероватый налет нередко встречается у людей с гастритом, нарушением кислотности желудка и проблемами пищеварения. Особенно часто пациенты жалуются на сочетание налета с неприятным привкусом во рту, тяжестью после еды, изжогой или отрыжкой», — рассказал Лысенков.

Как пояснил стоматолог, желтоватый налет может быть связан как с курением и пищевыми привычками, так и с нарушением работы желудка, печени и желчевыводящей системы.

«При застое желчи, нарушении пищеварения и некоторых заболеваниях ЖКТ состав слюны меняется, что влияет на скорость образования налета и его оттенок», — отметил специалист.

Кроме того, по словам врача, коричневый налет чаще появляется у курильщиков, любителей кофе и крепкого чая, однако иногда подобные изменения наблюдаются при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением микрофлоры и обменных процессов.

Отдельного внимания, по словам Лысенкова, заслуживает выраженный неприятный запах изо рта в сочетании с плотным налетом.

«Многие пациенты пытаются решить проблему исключительно с помощью ополаскивателей и жевательной резинки, хотя причина может скрываться в заболеваниях желудка, гастроэзофагеальном рефлюксе или нарушении работы кишечника», — предупредил врач.

При этом специалист подчеркнул, что налет далеко не всегда связан именно с желудком. На его образование влияют качество гигиены, курение, питание, прием лекарств, обезвоживание, состояние десен и микрофлоры полости рта.

Стоматолог также обратил внимание, что некоторые пациенты ошибочно пытаются самостоятельно «диагностировать» болезни по цвету языка и зубов, ориентируясь на информацию из интернета.

«Делать этого не стоит. Один и тот же оттенок налета может встречаться при совершенно разных состояниях — от банального недостатка гигиены до хронических заболеваний ЖКТ», — отметил Лысенков.

Если налет стал появляться быстрее обычного, изменил цвет, сопровождается кровоточивостью десен, неприятным запахом изо рта или дискомфортом после еды, важно не ограничиваться только домашней чисткой зубов. В такой ситуации стоит обратиться не только к стоматологу, но при необходимости и к гастроэнтерологу.

