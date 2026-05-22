Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стоматолог рассказал, как по цвету зубного налета понять, есть ли проблемы с желудком

Врач Лысенков: плотный белый или серый зубной налет могут говорить о гастрите
Shutterstock

Проблемы с желудком и другими органами ЖКТ могут отражаться не только на самочувствии, но и на состоянии полости рта. В частности, изменение цвета и плотности зубного налета иногда становится одним из косвенных признаков нарушений пищеварения. Об этом «Газете.Ru» рассказал cтоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По словам специалиста, многие воспринимают зубной налет исключительно как проблему гигиены полости рта, однако в некоторых случаях его цвет и характер действительно могут косвенно указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

«При этом важно понимать: по одному только оттенку налета поставить диагноз невозможно, но определенные изменения могут стать поводом обратить внимание на состояние здоровья и пройти обследование», — подчеркнул врач.

Он отметил, что в норме мягкий зубной налет имеет светлый или слегка желтоватый оттенок и появляется у большинства людей в течение дня. Однако если налет становится плотным, быстро образуется повторно, меняет цвет или сопровождается неприятным запахом изо рта, это уже может говорить не только о недостаточной гигиене, но и о внутренних проблемах.

«Например, плотный белый или сероватый налет нередко встречается у людей с гастритом, нарушением кислотности желудка и проблемами пищеварения. Особенно часто пациенты жалуются на сочетание налета с неприятным привкусом во рту, тяжестью после еды, изжогой или отрыжкой», — рассказал Лысенков.

Как пояснил стоматолог, желтоватый налет может быть связан как с курением и пищевыми привычками, так и с нарушением работы желудка, печени и желчевыводящей системы.

«При застое желчи, нарушении пищеварения и некоторых заболеваниях ЖКТ состав слюны меняется, что влияет на скорость образования налета и его оттенок», — отметил специалист.

Кроме того, по словам врача, коричневый налет чаще появляется у курильщиков, любителей кофе и крепкого чая, однако иногда подобные изменения наблюдаются при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением микрофлоры и обменных процессов.

Отдельного внимания, по словам Лысенкова, заслуживает выраженный неприятный запах изо рта в сочетании с плотным налетом.

«Многие пациенты пытаются решить проблему исключительно с помощью ополаскивателей и жевательной резинки, хотя причина может скрываться в заболеваниях желудка, гастроэзофагеальном рефлюксе или нарушении работы кишечника», — предупредил врач.

При этом специалист подчеркнул, что налет далеко не всегда связан именно с желудком. На его образование влияют качество гигиены, курение, питание, прием лекарств, обезвоживание, состояние десен и микрофлоры полости рта.

Стоматолог также обратил внимание, что некоторые пациенты ошибочно пытаются самостоятельно «диагностировать» болезни по цвету языка и зубов, ориентируясь на информацию из интернета.

«Делать этого не стоит. Один и тот же оттенок налета может встречаться при совершенно разных состояниях — от банального недостатка гигиены до хронических заболеваний ЖКТ», — отметил Лысенков.

Если налет стал появляться быстрее обычного, изменил цвет, сопровождается кровоточивостью десен, неприятным запахом изо рта или дискомфортом после еды, важно не ограничиваться только домашней чисткой зубов. В такой ситуации стоит обратиться не только к стоматологу, но при необходимости и к гастроэнтерологу.

Ранее стоматолог объяснила, почему после простуды необходимо менять зубную щетку.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!