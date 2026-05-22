Российский врач назвал лотереей массовое «паломничество» в Турцию за волосами

Хирург Орловский: дешевые пересадки волос в Турции часто делают даже не врачи

Низкая цена, пакетные туры и обещания «новых волос за два дня» сделали Турцию одним из главных направлений для пересадки волос среди пациентов из России. Однако вместе с ростом медицинского туризма резко увеличилось и число людей, которым приходится исправлять последствия таких операций уже дома. Неудовлетворенность результатом требует новых финансовых затрат, к которым многие просто не готовы, рассказали «Газете.Ru» специалисты клиники пересадки волос Real Trans Hair.

По словам врачей, проблема часто становится заметна не сразу — спустя месяцы пациенты сталкиваются с неестественной линией роста волос, поврежденной донорской зоной и плохой приживаемостью графтов.

Проблема медицинского туризма связана не только с ценой, но и с тем, кто именно проводит процедуру.

«Медицинский туризм в пересадке волос — это всегда лотерея. Медицинская услуга в Турции часто оказывается не врачами и иногда не медиками вообще — местное законодательство это позволяет», — отметил хирург Real Trans Hair Владимир Орловский.

Пациенты нередко ориентируются только на фотографии «до и после», не проверяя квалификацию хирурга, опыт врача и то, кто именно будет проводить операцию.

«Да, волосы могут вырасти. Известна история с французским гражданином, которому пересадку волос в Турции провел бывший менеджер по аренде жилья, волосы на бороде выросли, но как у ежа, для пациента это стало трагедией и привело к непоправимым последствиям. Нет мелочей, когда стремишься к естественному результату. Важно, как выглядит линия роста волос, что происходит с донорской зоной и насколько естественным будет результат через несколько лет», — подчеркнул Орловский.

При этом эксперты отмечают, что в Турции действительно существуют сильные клиники и квалифицированные специалисты. Основная проблема, по словам врачей, заключается в массовом сегменте дешевых пакетных операций, куда чаще всего и попадают пациенты.

«Массовое паломничество в Турцию — это все же история про потоковые операции. А исправлять последствия пациенты часто приезжают домой. По нашей статистике, специалисты RTH проводят около 150 процедур в год после услуг медицинского туризма», — рассказали в Real Trans Hair.

Среди самых частых осложнений после бюджетных операций врачи называют длительные гнойно-воспалительные процессы, плохую приживаемость пересаженных волос и грубую работу с донорской зоной.

«Мы регулярно сталкиваемся с избыточным и травматичным забором донорского материала. Это приводит к необратимым последствиям и неестественному внешнему виду. В 90% случаев пациентов вводили в заблуждение относительно количества пересаженных волос», — сообщил хирург.

Эксперты подчеркивают: при выборе клиники важно обращать внимание не только на стоимость процедуры, но и на опыт хирурга, количество проведенных операций, используемые технологии и возможность увидеть реальные работы врача.

«Есть большая разница между специалистом, который провел несколько сотен операций, и врачом с многотысячной практикой. Кроме того, профессиональный хирург владеет разными техниками изъятия и имплантации графтов, может комбинировать методики под конкретного пациента», — объяснили в клинике.

По словам врачей, хороший специалист должен уметь работать с разными типами пересадки: с бритьем головы и без него, с пересадкой волос с бороды или тела, а также грамотно оценивать возможности донорской зоны, чтобы не повредить ее.

При этом определить качество клиники только по фотографиям результата сегодня становится все сложнее. Многие изображения в открытом доступе уже невозможно представить без обработки ИИ. Поэтому важно не только смотреть фотографии, но и сравнивать рекомендации врачей, операционные планы и подход клиники к пациенту.

Эксперты советуют перед операцией внимательно изучать квалификацию специалиста.

«Хорошая пересадка имеет пожизненную гарантию. Пересаженные волосы не выпадают и со временем могут только поседеть», — заключил Орловский.

Ранее россиян предупредили, почему лечение зубов за границей может обернуться катастрофой.