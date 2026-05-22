В России спрогнозировали увеличение числа самозанятых еще на 3–4 млн в 2026 году

Типичный самозанятый 2026 года – это мужчина или женщина в возрасте 30–40 лет, с высшим образованием и детьми, житель Москвы или Московской области. При этом если мужчина чаще работает в строительстве или такси (в этих сферах заняты 15% от общего числа самозанятых, и 90% из них – мужчины), то женщина – в сфере красоты или ИТ, где сосредоточены 7% плательщиков НПД (96% и 70% представительниц прекрасного пола соответственно).

Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики портала «Самозанятость.онлайн».

По их словам, серьезных сдвигов в социально-демографическом портрете за пять с лишним лет не произошло. Однако ключевое изменение все же есть – это переход самозанятых от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса.

Гендерное соотношение остается стабильным: в 2026 году, как и 5 лет назад, сохраняется пропорция 60% мужчин и 40% женщин. Однако немного снизился средний возраст самозанятого: если в 2021 году преобладала категория 30-40 лет, то сейчас заметно выросла доля молодежи до 30 лет. Так, число подростков 14-17 лет среди самозанятых за последние четыре года увеличилось в 20 раз. Доля студентов составляет 13,5%. При этом растет и число самозанятых пенсионеров – с 6,8% в 2024 году до 11,3% в 2025-м.

По наблюдениям экспертов, самозанятые отличаются более высоким уровнем образования по сравнению с наемными работниками – более половины из них имеют высшее образование. Около 60% самозанятых воспитывают несовершеннолетних детей.

В отраслевой структуре по-прежнему лидируют классические сферы: строительство и ремонт (7% от общего числа самозанятых, из них более 90% мужчин), такси и грузоперевозки (6%, мужчин — 87%), индустрия красоты (4% от общего числа и 96% женщин), ИТ (3%, здесь доля женщин достигла 70%). Помимо этого, самозанятые востребованы в клининговых услугах, образовании и финансовой сфере. Одновременно все активнее самозанятых привлекают в архитектуре (8,5% компаний), медицине (8,8%) и строительстве (7,5%).

В географическом разрезе лидером по плотности остаются Москва и Московская область, на которые приходится 35% всех самозанятых РФ (4724 человека на 100 тысяч населения). Однако по темпам роста вперед вырвались регионы, позже других подключившиеся к эксперименту: Ингушетия показала прирост +407,4% за первые четыре месяца 2026 года, Карачаево-Черкесия – +140%.

К 2026 году самозанятый стал профессионально сегрегированнее и плотнее интегрирован в корпоративные процессы. Если в 2021 году доля самозанятых в занятости на малых и средних предприятиях составляла 17%, то к 2025 году – уже 42%. Компании больше не опасаются нанимать их: сегодня каждая пятая фирма в России привлекает самозанятых, особенно в IT, строительстве и маркетинге.

На май 2026 года в РФ насчитывается уже 15,4 млн самозанятых, что на 26,8% больше, чем годом ранее. Однако за ростом скрывается высокая ротация: в 2025 году ежемесячно прекращали регистрацию 150-170 тысяч человек (часть из них уходили сами, часть были исключены по истечении срока). До 30% зарегистрированных аккаунтов – «спящие» с нулевым доходом (их закрывают автоматически после 15 месяцев неактивности). Многие граждане совмещают статус самозанятого с работой по трудовому договору.

«Портрет меняется за счет двух факторов: доверия крупного бизнеса и стабильности режима. Самозанятые перестали быть «фрилансерами на подхвате», – отмечает руководитель портала «Самозанятость.Онлайн», эксперт координационного центра при Правительстве России Арсений Беленький. – Сегодня это зрелый сегмент рынка труда с активным участием женщин в IT, высокой долей студентов, подростков и пенсионеров. Мы прогнозируем увеличение числа самозанятых на 3-4 млн человек уже в этом году. При этом устойчивое ядро составит 10-11 млн. Высокая ротация (150-170 тысяч выбываний в месяц) показывает, что самозанятость для многих – это «примерка» или подработка. В 2026 году по-прежнему остается нерешенным вопрос: сможет ли гибкость оставаться главной ценностью, если каждый второй работает более 40 часов в неделю, а каждый третий рискует покинуть режим из-за отсутствия соцгарантий».

Ранее экономист объяснил важную разницу между самозанятостью и ИП.