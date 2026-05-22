Зарплаты монтажников кондиционеров в России взлетели до 150–250 тыс. рублей в сезон

В середине мая наблюдается всплеск спроса на услуги монтажников кондиционеров. Компании не успевают закрывать заявки, а свободных монтажников становится все меньше. Это показало исследование Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В компании отмечают, что спрос на линейный персонал в сегменте климатического оборудования формируется задолго до жары и носит ярко выраженный сезонный характер.

По словам директора по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Романа Игнатьева, активный спрос на монтажников начинается примерно 15–22 мая и достигает пика в июне. В южных регионах сезон стартует еще раньше, уже в апреле. Компании начинают искать специалистов уже в марте, потому что понимают: хорошего монтажника за несколько дней найти невозможно.

В сезон монтажники кондиционеров действительно зарабатывают заметно больше среднего по рынку. Однако эксперты подчеркивают, что преувеличивать их доходы некорректно. Основное преимущество профессии заключается в быстром входе, высокой востребованности и возможности заработать за короткий период.

В Москве и Санкт-Петербурге опытный монтажник в пиковые месяцы получает примерно 150–250 тыс. рублей в месяц, работая почти без выходных. В регионах уровень ниже и составляет около 80–130 тыс. рублей, но это все равно выше средней зарплаты по рынку. Бригада из двух человек в среднем выполняет около 300–400 установок за сезон.

География спроса также остается стабильной. Наибольшее количество заказов фиксируется в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане. Активно растет спрос в Воронеже, Самаре и Нижнем Новгороде.

При этом есть регионы, где рынок климатического монтажа практически отсутствует в бытовом сегменте. Речь идет о Крайнем Севере, включая Мурманск, Норильск и Якутск. Там кондиционеры для частных домов почти не востребованы, но развиваются другие технические направления.

Рынок монтажников остается узким и конкурентным. По данным рекрутинговых платформ, такие вакансии в сезон закрываются в среднем за 1–3 дня, а в отдельных случаях — в день публикации. Это означает, что компании часто не успевают получить отклики в полном объеме и готовы брать тех специалистов, кто доступен здесь и сейчас.

В Mega-Personal подчеркивают, что хороших специалистов уже к началу сезона часто распределяют между компаниями заранее.

