Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Зарплаты монтажников кондиционеров в России взлетели до 150–250 тыс. рублей в сезон

Монтажники кондиционеров зарабатывают летом от 150 тыс. в Москве и Петербурге
Бренд TCL

В середине мая наблюдается всплеск спроса на услуги монтажников кондиционеров. Компании не успевают закрывать заявки, а свободных монтажников становится все меньше. Это показало исследование Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В компании отмечают, что спрос на линейный персонал в сегменте климатического оборудования формируется задолго до жары и носит ярко выраженный сезонный характер.

По словам директора по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Романа Игнатьева, активный спрос на монтажников начинается примерно 15–22 мая и достигает пика в июне. В южных регионах сезон стартует еще раньше, уже в апреле. Компании начинают искать специалистов уже в марте, потому что понимают: хорошего монтажника за несколько дней найти невозможно.

В сезон монтажники кондиционеров действительно зарабатывают заметно больше среднего по рынку. Однако эксперты подчеркивают, что преувеличивать их доходы некорректно. Основное преимущество профессии заключается в быстром входе, высокой востребованности и возможности заработать за короткий период.

В Москве и Санкт-Петербурге опытный монтажник в пиковые месяцы получает примерно 150–250 тыс. рублей в месяц, работая почти без выходных. В регионах уровень ниже и составляет около 80–130 тыс. рублей, но это все равно выше средней зарплаты по рынку. Бригада из двух человек в среднем выполняет около 300–400 установок за сезон.

География спроса также остается стабильной. Наибольшее количество заказов фиксируется в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане. Активно растет спрос в Воронеже, Самаре и Нижнем Новгороде.

При этом есть регионы, где рынок климатического монтажа практически отсутствует в бытовом сегменте. Речь идет о Крайнем Севере, включая Мурманск, Норильск и Якутск. Там кондиционеры для частных домов почти не востребованы, но развиваются другие технические направления.

Рынок монтажников остается узким и конкурентным. По данным рекрутинговых платформ, такие вакансии в сезон закрываются в среднем за 1–3 дня, а в отдельных случаях — в день публикации. Это означает, что компании часто не успевают получить отклики в полном объеме и готовы брать тех специалистов, кто доступен здесь и сейчас.

В Mega-Personal подчеркивают, что хороших специалистов уже к началу сезона часто распределяют между компаниями заранее.

Ранее родителям дали советы, как выбрать кондиционер в детскую, чтобы не навредить ребенку.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!