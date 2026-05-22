Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Большинство россиян никак не волнуют курсы валют

За курсом доллара следит только каждый пятый россиянин
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро — каждый восьмой. Это показал SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать: сегодня за долларом следят 19% (в апреле 2024 года было 23%), за евро — 13% (был 21%). Оба показателя — самые низкие за всю историю наблюдений.

При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами: 27% против 11% соответственно по доллару и 17% против 9% по евро.

Молодежь до 35 лет чуть чаще тех, кто старше, отслеживает курс доллара (20%), а респонденты старше 45 лет немного чаще интересуются курсом евро (15%).

Среди россиян с высшим образованием за долларом следят 25%, за евро — 16%, среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — лишь 16 и 10% соответственно.

С ростом уровня доходов интерес к валютным котировкам тоже повышается: среди участников опроса, чья зарплата больше 150 тысяч рублей в месяц, долларом интересуется почти каждый третий (31%), евро — каждый четвертый, тогда как среди зарабатывающих до 100 тысяч — только 17 и 12% соответственно.

Те немногочисленные граждане, которые следят за новостями с валютного рынка, ожидают ослабления рубля к 1 июня 2026 года. Средний прогнозируемый курс доллара — 86,47 руб. (+19,5% к курсу Центробанка на 19 мая). Евро, по мнению опрошенных, подорожает до 102,20 руб. (+21,6%).

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!