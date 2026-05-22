Названы самые полезные продукты для здоровья печени

Врач Соснина: овсянка и жирная рыба особенно полезны для печени

Печень ежедневно выполняет огромный объем работы: участвует в обмене веществ, помогает переваривать пищу, обезвреживает токсины и поддерживает нормальную работу всего организма. О том, какие продукты действительно помогают сохранить здоровье печени, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, врач высшей категории «СМ-Клиника» Людмила Соснина.

По словам специалиста, печень — один из немногих органов, обладающих способностью к самовосстановлению. Однако даже при этой особенности ей необходима поддержка, и в первую очередь — за счет питания.

В рационе должны регулярно присутствовать овощи. Особенно полезными считаются брокколи, пекинская капуста, листовая зелень, авокадо, свекла и морковь. Овощи и фрукты содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают защищать клетки печени от повреждений и способствуют их восстановлению.

Среди фруктов специалист выделила бананы, лимоны и грейпфруты. Кроме того, полезны ягоды — черника, малина, клюква и виноград.

«Ягоды богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, которые необходимы не только для поддержки печени, но и для нормальной работы иммунной системы», — подчеркнула врач.

Отдельное внимание гастроэнтеролог посоветовала уделить овсянке. Это хороший источник клетчатки и бета-глюканов, которые помогают уменьшать воспаление и снижать риск развития жирового гепатоза.

Также, по словам врача, для печени особенно важны продукты, содержащие полезные жиры. В первую очередь речь идет о жирных сортах рыбы. Омега-3 — жирные кислоты участвуют в обменных процессах, оказывают противовоспалительное действие и поддерживают полноценную работу печени.

Она добавила, что жирную рыбу желательно употреблять не реже трех раз в неделю. Если такой возможности нет, врач допускает прием добавок с рыбьим жиром после консультации со специалистом.

Полезными для печени считаются и орехи — грецкие, миндаль и кешью. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. Но важно помнить, что орехи очень калорийны, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

Кроме того, врач рекомендовала включать в рацион оливковое масло без термической обработки.

«Оно помогает уменьшать окислительный стресс и способствует улучшению функций печени», — пояснила специалист.

Среди напитков Соснина выделила зеленый чай, содержащий антиоксиданты, а также натуральные соки, богатые витаминами и микроэлементами. При этом одним из самых неожиданных полезных напитков для печени врач назвала кофе.

«Кофе положительно влияет на метаболизм в печени, снижает риск жирового гепатоза, хронических заболеваний печени и некоторых онкопатологий. Однако речь идет именно об умеренном употреблении — не более одной–двух чашек в день», — подчеркнула эксперт.

В заключение специалист отметила, что для поддержания здоровья печени не нужны сложные диеты или экстремальные ограничения.

«Главное — это сбалансированное питание, в котором присутствуют необходимые белки, жиры, витамины и микроэлементы», — резюмировала Соснина.

