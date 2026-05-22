Гастроэнтеролог раскрыла пользу винегрета

22 мая — День винегрета. Этот салат содержит множество витаминов, однако некоторым категориям пациентов стоит употреблять его с осторожностью. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Классический винегрет готовят из свеклы, картофеля, моркови, соленых огурцов и лука. По разным рецептам также добавляют квашеную капусту, зеленый горошек или фасоль. Благодаря такому сочетанию блюдо содержит пищевые волокна, сложные углеводы, витамин C, витамины группы B, а также калий, магний и другие минералы.

«Одним из самых полезных ингредиентов винегрета считается свекла. Она богата антиоксидантами и клетчаткой, которая поддерживает нормальную работу кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, свекла содержит природные нитраты — вещества, способные положительно влиять на кровообращение. Морковь служит источником бета-каротина, а растительное масло, которое используется в качестве заправки, помогает усваивать жирорастворимые витамины», — говорит врач — эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Если добавить в салат фасоль или зеленый горошек, винегрет становится более питательным за счет растительного белка. Такое блюдо нередко используют как гарнир или легкий самостоятельный прием пищи.

«Полезность винегрета во многом зависит от его состава и количества соли. Например, картофель и свекла содержат довольно много углеводов, поэтому людям с сахарным диабетом или нарушением углеводного обмена важно контролировать размер порции. Полностью отказываться от блюда обычно не требуется, но лучше не употреблять его в больших количествах», — объясняет Екатерина Кашух.

Отказаться от винегрета нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — в период обострения язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника. Квашеная капуста, лук и соленые огурцы могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать дискомфорт или вздутие живота.

Отдельного внимания заслуживает содержание соли. Соленые огурцы содержат большое количество натрия, поэтому винегрет не стоит часто употреблять людям с артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек. В таких случаях стоит уменьшить количество соленых ингредиентов или использовать слабосоленые продукты.

«Винегрет относится к скоропортящимся блюдам. Вареные овощи и влажная среда создают условия для быстрого размножения бактерий — особенно если салат долго находится при комнатной температуре. Хранить винегрет нужно только в холодильнике, при температуре от +2 до +6°C. Желательно употребить его в течение 12–24 часов после приготовления. Если салат заправлен маслом, срок хранения становится еще меньше. Чтобы блюдо дольше оставалось свежим, заправлять его рекомендуется непосредственно перед подачей на стол», — резюмирует гастроэнтеролог.

