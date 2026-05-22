Россияне старшего возраста рассказали про свой культурный досуг

Социальная сеть «ОдноклассникиЙ» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты (43%) респондентов. На втором месте — театр, спектакли и постановки (16%). Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события.

Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников (33%). В интернете и онлайн поиске — 17%. Еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления.

Принимая решение о посещении мероприятия старшепоколение чаще всего ориентируется на личный интерес и доступность события, а также на самочувствие, наличие свободного времени и финансовые возможности. При этом для большинства «дачный сезон» не становится причиной отказываться от мероприятий: 55% респондентов отметили, что он не влияет на их активность.

Ранее россияне рассказали, чего им не хватает в майские праздники.