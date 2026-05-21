У мужчины уменьшился половой орган из-за средства от облысения

Житель Великобритании пострадал от пугающих побочных эффектов после приема лекарств от облысения. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина по имени Робб Диксон в 23 года заметил небольшую лысину на голове и решил избавиться от нее с помощью медикаментов, которые он купил в аптеке.

В инструкции было предупреждение о побочных эффектах, среди которых были проблемы с половыми органами и депрессия. Однако Диксон не придал этому значения, так как думал, что до этого не дойдет.

Через несколько дней он заметил незначительные проблемы с половыми органами и сознанием. Британец игнорировал эти тревожные сигналы организма полгода, после чего прекратил прием лекарств.

Спустя два дня он почувствовал необъяснимую панику, звон в ушах и сильную тревогу. Мужчина обратился в больницу, но врачи не нашли отклонений в его анализах.

Несмотря на это, побочные эффекты продолжали проявляться. У Диксона наблюдалось онемение в паховой зоне, половой орган уменьшился. Также он стал плохо запоминать слова.

«Мне казалось, что у меня в голове вместо мозга кусок бетона», – рассказал он.

Спустя почти год он поменял врача. Выяснилось, что у Диксона постфинастеридный синдром, вызванный приемом таблеток от алопеции. Здоровье мужчины улучшилось только спустя семь лет. У него все еще наблюдается хроническая усталость и боли в суставах.

