Уголовное дело завели после того, как пермский школьник избил женщину в автобусе

В Перми по факту избиения женщины подростком завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство. В данный момент следователи устанавливают личность нападавшего, проводятся следственный и процессуальные действия. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Инцидент произошел в салоне автобуса и попал на видео. Женщина сделала школьнику замечание в связи с тем, что тот курил прямо в общественном транспорте. После этого подросток прижал ее к двери, несколько раз шлепнул рукой по голове, а затем с силой пнул пострадавшую в живот в проходе между сидениями, от чего та упала на пол. Все это произошло под громкий плач ребенка, ставшего свидетелем случившегося.

