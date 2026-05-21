Пермский школьник пнул женщину из-за замечания о курении в автобусе и попал на видео

В Перми школьник пнул женщину в живот из-за замечания о курении в автобусе

В Перми подросток пнул и повалил на пол женщину, которая сделала ему замечание о курении в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел в салоне автобуса. Женщина сделала школьнику замечание в связи с тем, что тот курил прямо в общественном транспорте. После этого подросток с силой пнул ее в живот в проходе между сидениями, от чего та упала на пол. Все это произошло под громкий плач ребенка, ставшего свидетелем случившегося.

После удара женщина осталась сидеть на полу, держась за живот. Другой пассажир-подросток отметил, что нападать на женщину было вовсе не обязательно, на что агрессор высказался о своем равнодушном отношении к случившемуся в нецензурной форме.

Одна из очевидиц после произошедшего нажала кнопку остановки транспортного средства. Другие пассажиры также предложили нападавшему поднять пострадавшую женщину, на что тот заявил, что она «сама встанет».

59.RU опубликовал полное видео конфликта женщины и подростка. Оказалось, что до удара ногой в живот школьник прижал пострадавшую к двери и несколько раз шлепнул рукой по голове.

