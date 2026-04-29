Госдеп США пообещал выделить $100 млн для Чернобыля в рамках программы G7

США планируют выделить $100 млн по линии Группы семи (G7) для преодоления последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

«США намерены предоставить $100 млн на оказание зарубежной помощи в рамках скоординированных усилий G7 по дальнейшей изоляции расщепляющихся ядерных материалов на ЧАЭС», — говорится в документе.

В заявлении также указывается, что страны G7 выделят на эти цели $500 млн.

26 апреля — международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Взрыв на четвертом энергоблоке атомной электростанции привел к мощнейшему выбросу радиации. Население Чернобыля подверглось облучению, которое в 90 раз превысило уровень, полученный жителями Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945 году. Авария до сих пор считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. В этот день вспоминают жертв трагедии и отдают дань уважения ликвидаторам — пожарным, военным и гражданским специалистам, которые ценой жизни и здоровья остановили распространение радиации.

