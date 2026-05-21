«Сор из избы»: ревнивый россиянин похитил свою жену и держал в погребе

В Коми мужчину осудили за похищение жены
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жителю Коми вынесли приговор за похищение собственной супруги. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Усть-Куломском районе, в селе Дон. По версии следствия, россиянин приревновал супругу к другому мужчине, поэтому похитил ее и избил. После этого муж отобрал у пострадавшей телефон и закрыл в погребе.

Женщина попыталась сбежать, но недовольный этим супруг снова напал на нее.

«Подсудимый силой вернул ее в дом, снова избил, в том числе ударив головой об пол, а затем насильно посадил в автомобиль и в течение нескольких часов перевозил по территории района», – сообщается в публикации.

При этом вокруг находились люди и пострадавшая пыталась привлечь их внимание, но это не возымело эффекта. Также женщину видела мать мужчины, но, когда пострадавшая попросила вызвать полицию, запретила «выносить сор из избы».

Суд приговорил фигуранта к пяти годам лишения свободы условно. Приговор в силу не вступил.

Ранее мужчины три дня держали девушку в плену и насиловали.

 
