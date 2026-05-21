Россиянка разбила мужу голову утюгом за отказ делать уборку

В Самарской области перед судом предстанет 49-летняя женщина, которая из-за бытовой ссоры ударила 46-летнего супруга. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в феврале в городе Октябрьске. Мужчина рассказал полицейским, что жена набросилась на него во время бытовой ссоры. Она ударила лежащего на диване мужа и высказала угрозу физическим устранением — пострадавший воспринял ее как реальную. До этого супруга уже избивала его, и возбуждалось уголовное дело.

Однако в суде супруги помирились. Мужчина отказался фиксировать повреждения, которые нанесла ему жена. Задержанная признала вину и раскаялась. Дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ в ее отношении направлено в суд, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

ktv-ray.ru сообщает, что ссора между супругами произошла из-за того, что мужчина отказался делать уборку. После этого женщина схватила утюг и разбила мужу голову.

