СК РФ поручил провести проверку дела скрывшей 168 рублей девушки из Воронежа

Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении жительницы Воронежской области Елизаветы Пигуль, которую подозревают в сокрытии 168 рублей дохода при получении социального контракта. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в «Максе».

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М.А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», — отмечается в сообщении.

Ситуация получила распространение в средствах массовой информации из-за привлечения к уголовной ответственности девушки, которая обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат. Известно, что девушка заключила социальный контракт на открытие кабинета по предоставлению косметических услуг, но превысила доход и скрыла данную информацию при подаче отчетных документов.

Фигурантка дела не согласна с предъявленным ей обвинением. В интервью РИА Новости она отметила, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. Через год Пигуль предоставила в соцзащиту отчет, где никаких претензий к ней не было. В декабре 2025 года в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Предполагается, что она скрыла доход в размере 168 рублей.

Ранее в РФ задержали 10 человек по подозрению в махинациях с соцвыплатами на 1 млрд рублей.

 
