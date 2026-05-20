Россиянка «обезопасила» на счетах мошенников 4 млн рублей

В Приморье женщина обогатила мошенников на 4 млн рублей

В Приморье 53-летняя женщина «обезопасила» крупную сумму денег на счетах мошенников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось с того, что с горожанкой в мессенджере связались неизвестные. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов. Женщину запугали, что на ее имя якобы открыт счет для вывода денег в недружественную страну. Спасти накопления якобы можно было только одним способом — передать их курьеру преступников.

Поверив злоумышленникам, женщина сняла все средства со счета и на улице Некрасова вручила 4 млн рублей наличными подельнику аферистов.

Позже горожанка осознала, что ее обманули. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

