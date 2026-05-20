Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка «обезопасила» на счетах мошенников 4 млн рублей

В Приморье женщина обогатила мошенников на 4 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Приморье 53-летняя женщина «обезопасила» крупную сумму денег на счетах мошенников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось с того, что с горожанкой в мессенджере связались неизвестные. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов. Женщину запугали, что на ее имя якобы открыт счет для вывода денег в недружественную страну. Спасти накопления якобы можно было только одним способом — передать их курьеру преступников.

Поверив злоумышленникам, женщина сняла все средства со счета и на улице Некрасова вручила 4 млн рублей наличными подельнику аферистов.

Позже горожанка осознала, что ее обманули. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее нижегородец 10 раз обналичивал счет, чтобы отдать аферистам почти 17 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!