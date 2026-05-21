Пауэрбанк вспыхнул прямо в сумке девушки в Сургуте и попал на видео

В Сургуте пауэрбанк вспыхнул прямо в сумке у девушки

В Сургуте на видео попало, как пауэрбанк вспыхнул прямо в сумке у девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП ХМАО Югра».

Инцидент произошел в доме на улице Крылова. На кадрах с места происшествия видно, как девушка с сумкой на плече заходит в лифт. В этот момент в этой сумке внезапно что-то начинает дымиться и вспыхивает.

Испуганная пассажирка лифта сбросила воспламенившуюся сумку на пол и стала пытаться выйти из подъемника. В это время ее сумка продолжала гореть, а лифт наполнялся дымом. Через какое-то время ей все же удалось покинуть замкнутое пространство.

Информации о состоянии девушки не поступало. Предварительно, в ее сумке вспыхнул пауэрбанк.

