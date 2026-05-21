В Челябинской области мальчик выпал из окна второго этажа и не выжил

Следователи Челябинской области возбудили дело после того, как мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

Инцидент произошел на Коммунистическом проспекте в Копейске. По данным следствия, годовалый ребенок забрался на диван, затем добрался до окна и облокотился на москитную сетку, из-за чего спикировал вниз.

В результате он получил тяжелые травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, но спасти его не удалось.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По версии следствия, мать оставила мальчика одного и вышла в другую комнату.

«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики», – сообщается в публикации.

В СК напомнили, что необходимо поставить на окна специальные ограничители, которые не позволят детям открыть их самостоятельно.

Ранее в Томске ребенок выпал из окна школы и попал в реанимацию.

 
