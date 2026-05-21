Автомобилист оплевал женщину и выбил ей зуб на екатеринбургской парковке

В Екатеринбурге водитель авто оплевал 58-летнюю женщину и выбил ей зуб из-за просьбы. Об этом со ссылкой на родственницу пострадавшей сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 19 мая. Женщина не могла выехать с парковки, так как ей мешал другой автомобиль. Она вышла из машины и вежливо попросила водителя немного подвинуться, однако реакция мужчины оказалась агрессивной.

Водитель начал плевать в женщину через открытое окно, а затем выскочил из салона и избил ее, выбив зуб и вывихнув палец. Он также ударил пострадавшую ногой в живот. После этого агрессор спокойно сел в машину и уехал

Вред, причиненный здоровью женщины, оценили как средний степени тяжести. Пострадавшая написала заявление в полицию.

