Гражданка РФ и Украины получила 15 лет за передачу данных о спутниках GPS Киеву

В Краснодарском крае женщину осудили за передачу данных о спутниках GPS СБУ

В Краснодарском крае суд вынес приговор женщине, которая передавала данные о GPS-спутниках Украине. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, у женщины было гражданство Украины. В 2023-м году в Киеве она встретилась с представителем СБУ. Затем она отправилась в Крым, где получила паспорт России.

В 2024-м году она приехала в Новороссийск и там с помощью нескольких приложений стала передавать СБУ информацию, связанную с GPS-спутниками, в том числе уровень сигнала, скорость передачи данных и другое. Эти данные могли быть использованы для терактов.

«Противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», – сообщается в публикации.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Выяснилось, что за «задания» она получила от СБУ 40 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Вознаграждение у нее конфисковали в доход государства.

