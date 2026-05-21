Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Гражданка РФ и Украины получила 15 лет за передачу данных о спутниках GPS Киеву

В Краснодарском крае женщину осудили за передачу данных о спутниках GPS СБУ

В Краснодарском крае суд вынес приговор женщине, которая передавала данные о GPS-спутниках Украине. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, у женщины было гражданство Украины. В 2023-м году в Киеве она встретилась с представителем СБУ. Затем она отправилась в Крым, где получила паспорт России.

В 2024-м году она приехала в Новороссийск и там с помощью нескольких приложений стала передавать СБУ информацию, связанную с GPS-спутниками, в том числе уровень сигнала, скорость передачи данных и другое. Эти данные могли быть использованы для терактов.

«Противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», – сообщается в публикации.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Выяснилось, что за «задания» она получила от СБУ 40 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Вознаграждение у нее конфисковали в доход государства.

Ранее в Крыму мужчину и его сожительницу осудили за помощь СБУ.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!