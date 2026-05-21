Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело о гибели футболиста Ерошевича

Щелковский городской суд Московской области назначил дату первого заседания по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 9 июня. Дело будет рассматриваться с участием присяжных.

Ерошевич выступал за любительский футбольный клуб «Русская община Щелково».

Нападение произошло 17 августа прошлого года, Ерошевича и его друга жестоко избили толпой после ссоры в ночном клубе. В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он был госпитализирован, перенес две операции и впал в кому. Ерошевич скончался 23 августа.

После смерти Ерошевича к расследованию дела подключился Следственный комитет. Дело было переквалифицировано на более тяжкую статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

