Мужчина увидел в коме Иисуса и рассказал, как тот выглядит

Мужчина из Британии смог пообщаться с Иисусом Христом во время комы. Об этом сообщает Mirror.

Как рассказал сам британец по имени Гейб Пуаро, перед поездной на скейтборде он не нашел шлем, а во время прогулки наехал на кочку и упал головой прямо на асфальт, получив серьезную травму.

Медики госпитализировали мужчину и не были уверена, удастся ли его спасти. Пока они оказывали всю необходимую помощь, Пуаро находился в коме.

В этот момент его душа освободилась и отправилась на Небеса, где он увидел Иисуса. Рост того был чуть более 180 сантиметров. Он также отметил вьющиеся волосы средней длины. По словам мужчины, нет ни одного изображения, которое могло бы точно описать внешность Иисуса.

Также Пуаро увидел и сами Небеса, но не смог описать точно, что там увидел. Вскоре мужчина вышел из комы.

«Дух Господа разбудил меня», – рассказал он.

После этого британец стал быстро восстанавливаться и уже через несколько дней вернулся домой. Свое выздоровление он считает чудом.

