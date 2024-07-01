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Женщина сходила в бар и заразилась «поцелуйной болезнью»

LADbible: британка поцеловалась в баре с незнакомцем и заразилась поцелуйной болезнью

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Neve McRavey/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии женщина поцеловалась с незнакомцем в баре и заразилась «поцелуйной болезнью», пишет LADBible.

Как рассказала Нив Макрейви, она пришла в клуб, чтобы отпраздновать получение диплома в университете. По ее словам, она поцеловалась с незнакомым мужчиной на танцполе, а наутро почувствовала себя плохо. У нее начало болеть горло, но выпускница не придала этому значения.

«Когда ты пьяна и одинока, ты не видишь в поцелуях ничего плохого, это просто весело», — вспоминает она.

В течение дня состояние Нив становилось хуже. Когда она начала «давиться» собственной слюной, решила обратиться к врачу. Тот прописал ей антибиотики, но лекарства не помогли. Спустя еще некоторое время Макрейви диагностировали инфекционный мононуклеоз, который в народе называют «болезнью поцелуев».

Это острое инфекционное заболевание, при котором у человека может начаться лихорадка, слабость и отсутствие аппетита.

«Прошло уже больше трех недель, и я провела почти месяц своей жизни прикованной к постели только потому, что поцеловала кого-то в баре», — сожалеет женщина.

Ранее женщина рассказала, что из-за редкого заболевания она не переносит смех своих детей.

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