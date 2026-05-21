Врач объяснила, почему в жару нужно есть абрикосы и шпинат

Во время жары важно пересмотреть свой рацион, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой. Следует потреблять меньше калорий, а также отдать предпочтение запечённым блюдам или приготовленным на пару. В рационе обязательно должны быть продукты с калием – они препятствуют обезвоживанию, рассказала в беседе с RT врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам специалиста, основные приёмы пищи должны приходиться на самое прохладное время – так, завтракать лучше до 8 утра, обедать ближе 11 часов, а ужинать не позднее семи вечера. Акцент важно сделать на фруктах, ягодах и овощах – нужно потреблять их в объёме не менее 400 г в день, считает Русакова.

«Чтобы избежать обезвоживания, [в рацион нужно] включить продукты, богатые калием, — посоветовала врач. — Например, абрикосы и шпинат, чтобы облегчить и поддержать работу сердца в жару. Заменить тяжёлые жирные сорта мяса на более лёгкую белковую пищу в виде нежирной курицы без кожи, индейки, рыбы и различных блюд из яиц и бобовых».

Также диетолог посоветовала ограничить потребление жареного, копчёного, чтобы не перегружать ЖКТ, а вместо этого добавить в рацион холодные супы – например, окрошку. Мороженое и сладкую газировку лучше минимизировать – эти продукты провоцируют обезвоживание, заключила врач.

Россиянам объяснили, почему в жару опасно пить ледяные напитки.

 
