В России призвали ввести уроки ЗОЖ в школах

Депутат Панеш: с 1 сентября 2027 года следует ввести обязательный урок ЗОЖ
В российских школах нужно ввести уроки ЗОЖ, на которых ученики смогут научиться правильным привычкам в питании. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат отметил, что школьники с детства привыкают к неправильному питанию. За последние 10 лет число детей с избыточным весом увеличилось на треть. Сейчас каждый пятый ученик страдает от проблем с желудком.

«Пора вводить уроки здорового образа жизни и менять школьное питание. Вкусное может быть полезным — нужно просто захотеть», — сказал он.

Панеш заявил, что с 1 сентября 2027 года следует ввести обязательный урок «Здоровый образ жизни» для всех школьников с 1 по 11 классы. В его рамках дети будут изучать основы правильного питания, влияние вредных привычек на организм, психологическое здоровье и отношения с окружающими. Вести урок должны специально подготовленные профессионалы, которые будут выставлять ученикам оценки.

Помимо этого, по словам парламентария, необходимо утвердить единый федеральный перечень разрешенных продуктов для школьных буфетов. Важно убрать из них чипсы, сладкие газированные напитки и батончики с пальмовым маслом. Вместо такой еды следует продавать йогурты без сахара, фруктовые нарезки, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, воду и соки без добавления сахара. Также депутат предложил разрешить только качественные сладости, такие как зефир и горький шоколад.

Панеш добавил, что также важно ввести обязательный ежеквартальный мониторинг питания, участие в котором будут принимать родительские комитеты. Взрослые должны иметь возможность проверять товары буфета и оказывать на него влияние.

Ранее в России предложили приобщать школьников к туристическим походам.

 
