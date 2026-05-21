Психолог поделилась необычным лайфхаком, позволяющим справиться со страхом на ЕГЭ

Психолог Лысакова: на ЕГЭ нужно дать себе время на осознанную панику

Психолог Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» поделилась школьным лайфхаком, который помог ей самой успешно сдать экзамены. Сразу после открытия контрольно-измерительных материалов (КИМ) она советует не бросаться решать задания, а выдержать небольшую паузу.

«Нужно прочитать все от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх. Проходит 3 минуты — тебе придется решать тест. Ты его открываешь и делаешь», — объяснила Лысакова.

Такой подход эксперт назвала признаком «взрослой позиции»: человек не отрицает свои эмоции, а выделяет для них конкретное время и место.

Второй действенный инструмент, по ее словам, — групповая терапия. Ритуалы вроде совместных объятий перед входом в школу реально снижают уровень кортизола (гормона стресса), тогда как фразы учителей в духе «ты обязан сдать на сто баллов» работают скорее на провал.

Семейный психолог, основатель центра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко до этого говорила, что за три-пять дней до ЕГЭ взрослым необходимо прекратить спрашивать ученика об уровне его подготовки к грядущим экзаменам. Рекомендуется создать дома комфортную атмосферу для отдыха и перестать заставлять ребенка учить новую информацию в последний момент. Не менее важно обеспечить школьнику полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

