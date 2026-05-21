В Госдуме рассказали, кто сможет получить удостоверение ветерана боевых действий

Удостоверение ветерана боевых действий смогут получить гражданские лица, выполняющие задачи в зоне СВО. Об этом «Парламентской газете» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По словам депутата, статус ветерана боевых действий станет доступен для тех, кто содействовал выполнению задач СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Эти граждане должны иметь особые заслуги и трудиться в перечисленных местах от 6 месяцев или быть откомандированными досрочно по уважительным причинам.

«Ранее, даже если человек героически проявил себя в командировке, но не попадал под формальные критерии, например не отработал полный срок в связи с травмой, в выдаче удостоверения могли отказать», — подчеркнул Выборный.

Парламентарий объяснил, что теперь ветеранами могут стать и те, кто проявил выдающиеся заслуги в рамках СВО, например, получил награды от президента РФ и правительства РФ, а также от различных ведомств.

