Пенсионерам напомнили о соцработниках, помогающих по дому

Пенсионерам, испытывающим трудности с походами по инстанциям, покупкой продуктов, оплатой счетов или уходом за собой, сегодня доступны услуги социальных работников: они помогают с уборкой, приобретением продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг, сопровождением к врачу и решением других бытовых вопросов. Об этом «Газете.Ru» сообщил сенатор РФ Игорь Мурог.

«Для маломобильных граждан действует система долговременного ухода (СДУ), в рамках которой можно получить субсидируемую помощь сиделки (до 28 часов в неделю для тех, кому установлен третий уровень нуждаемости). В ряде регионов также работают сервисы социального такси и доставки продуктов и лекарств на дом.

Приоритетным правом на включение в СДУ обладают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий — участники специальной военной операции», — отметил Мурог.

По его словам, оформить помощь можно через центры социального обслуживания, МФЦ или портал «Госуслуги», а перечень и объем услуг зависят от возраста, состояния здоровья и дохода пенсионера. Право на соцподдержку имеют не только пенсионеры старше 65 лет, но и, например, инвалиды или люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, подчеркнул сенатор. В первую очередь поддержка предоставляется одиноким, малоимущим пенсионерам и лицам с ограничениями по здоровью, предупредил Мурог.

Он добавил, что по наступлении 70 лет расширяется доступ к региональным программам — например, в ряде субъектов РФ пенсионеры этого возраста получают 50% компенсацию взносов на капремонт. После 80 лет фиксированная выплата к пенсии автоматически удваивается, предоставляется 100% компенсация взносов на капремонт и приоритет в обслуживании соцслужбами, сказал сенатор. Если за пожилым человеком присматривает неработающий помощник, ему положена ежемесячная компенсация на уход, уточнил Мурог. Для оформления помощи потребуются паспорт, пенсионное удостоверение, справки о доходах и месте жительства, а в отдельных случаях — медицинские заключения, подтверждающие необходимость ухода, добавил сенатор.

По его словам, всегда следует иметь ввиду, что меры соцподдержки различаются по регионам: в некоторых субъектах РФ действуют дополнительные выплаты, субсидии на ЖКХ, льготы на транспорт и налоги, а также спецпрограммы для долгожителей. Чтобы узнать о доступных льготах и услугах, лучше воспользоваться разделом «Льготы и выплаты» на «Госуслугах», обратиться в МФЦ, орган социальной защиты или Соцфонд, рекомендовал Мурог.

Ранее Соцфонд раскрыл размер индексации накопительных пенсий.