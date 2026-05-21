Верховный суд разъяснил, кого считать главой преступной иерархии

Пленум Верховного суда России принял разъяснения для судей о том, как определять лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Разъяснения касаются применения статьи 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также части 4 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Эти нормы появились в Уголовном кодексе в апреле 2019 года и предусматривают наказание от восьми до 15 лет и от 12 до 20 лет лишения свободы соответственно.

В документе указано, что человеком, занимающим высшее положение в преступной иерархии, следует считать лицо, обладающее авторитетом и лидерством в преступной среде либо использующее влияние на организованные группы и их участников.

Верховный судья отметил, что о таком статусе могут свидетельствовать связи с экстремистскими или террористическими организациями, а также коррупционные контакты.

Судам рекомендовали учитывать конкретные действия подозреваемого. Речь идет, например, о разрешении конфликтов между преступными группами, определении положения других участников криминальной иерархии, установлении правил внутри сообщества и наказании за их нарушение.

Также в Верховном суде подчеркнули, что в приговоре необходимо подробно указывать, по каким признакам суд пришел к выводу о высшем положении человека в преступной иерархии.

Разъяснения планируют включить в постановление пленума о судебной практике по делам об организации преступного сообщества и участии в нем.

Ранее сообщалось, что к пожизненным срокам в России в 2025 году приговорили 100 человек.