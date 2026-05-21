Более 280 мероприятий пройдет в рамках XXI Петербургского международного книжного салона

За 20 лет работы Петербургский международный книжный салон стал значимым культурным событием общероссийского масштаба, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Он отметил, что за 4 дня работы открывшегося сегодня XXI Санкт-Петербургского международного книжного салона для гостей проведут более 280 мероприятий, среди которых автограф-сессии, презентации новых книг, встречи с писателями и другие.

Главной темой книжного салона станет Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным.

«Особое трепетное отношение к книге – отличительная черта Петербурга и его жителей. Это чувство увозили домой учившиеся в нашем городе представители национальной интеллигенции, многие из которых оставили значимый след в истории своих народов», — сказал он.

Беглов добавил, что петербургская культура всегда была и остается достоянием всех жителей России.

В рамках салона большой блок мероприятий будет посвящен героям СВО.

В этом году павильон вдоль Дворцового проезда украсит плакат с буквами русского алфавита, в котором можно увидеть названия 190 национальностей России. Кроме того, на Дворцовой площади организуют видеостудию для обсуждений вопросов литературы.

Во время книжного салона известные писатели Евгений Водолазкин, Анна Ревякина, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Юрий Поляков и Герман Садулаев представят свои новые книги.

Кроме того, состоятся мероприятия в честь 200-летия Михаила Салтыкова-Щедрина, 225-летия Владимира Даля и 135-летия Михаила Булгакова.