Сбер запустил фестивали для предпринимателей

Сбер запустил новый сезон «Бизнес-Фестов» для предпринимателей, сообщает пресс-служба Сбера.

Новый сезон стартует 21 мая в Ростове-на-Дону. Всего в этом году «Бизнес-Фесты» пройдут в 26 городах России.

Главной темой «Бизнес-Фестов» в этом году станет «Устойчивость бизнеса в непростой период».

В фестивалях примут участие различные предприниматели и эксперты, среди которых Илья Авербух, Евгений Коган, Игорь Стоянов и другие.

«В любое время предпринимателю важно не просто получить информацию, но и почувствовать поддержку. Найти того, кто прошел через трудности, переживает те же сложности сейчас и не остаться в одиночестве со своими задачами. Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель — создать для этого пространства по всей России», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.