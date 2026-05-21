Названа средняя сумма расходов на школьный выпускной в 2026 году

В 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на итоги исследования аналитиков «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу рублей. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч рублей. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей.

Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% — взять в аренду.

При этом 41% респондентов будут составлять праздничный образ вместе с ребенком, 15% планируют выбрать выпускнику наряд самостоятельно, а еще 13% воспользуются услугами стилиста. Помимо этого, 50% опрошенных намерены отвести школьника в парикмахерскую, 27% детей отправятся на маникюр, а 22% — к визажистам и мастеру по работе с ресницами. Еще 12% россиян планируют обратиться к бровистам.

До этого опрос kp.ru показал, что 35% опрошенных россиян праздновали выпускной в стенах родной школы. Другие 19% респондентов отмечали свой выпуск в кафе или ресторане, а еще 5% плавали в этот день на теплоходе.

Ранее россиянам назвали лучшие образы из Канн для свадьбы и выпускного.