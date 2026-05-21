Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названа средняя сумма расходов на школьный выпускной в 2026 году

«Авито Товары»: в среднем россияне потратят на школьный выпускной 65 тыс. рублей
Shutterstock

В 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на итоги исследования аналитиков «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу рублей. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч рублей. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей.

Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% — взять в аренду.

При этом 41% респондентов будут составлять праздничный образ вместе с ребенком, 15% планируют выбрать выпускнику наряд самостоятельно, а еще 13% воспользуются услугами стилиста. Помимо этого, 50% опрошенных намерены отвести школьника в парикмахерскую, 27% детей отправятся на маникюр, а 22% — к визажистам и мастеру по работе с ресницами. Еще 12% россиян планируют обратиться к бровистам.

До этого опрос kp.ru показал, что 35% опрошенных россиян праздновали выпускной в стенах родной школы. Другие 19% респондентов отмечали свой выпуск в кафе или ресторане, а еще 5% плавали в этот день на теплоходе.

Ранее россиянам назвали лучшие образы из Канн для свадьбы и выпускного.

 
Теперь вы знаете
Горячие койки и переработки без оплаты. Какой должна быть вахта по закону и как его нарушают в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!